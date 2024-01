Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Täterfestnahmen nach Einbruch; Walsrode: Nach Streit lebensgefährlich verletzt; Schwarmstedt: Brand in Mehrparteienhaus

Heidekreis (ots)

19.01.2024 / Täterfestnahmen nach Einbruch

Munster: Am Freitagvormittag wurde der Polizei ein gegenwärtiger Einbruch in ein Einfamilienhaus in Trauen gemeldet. Zeugen beobachteten weiter, wie die Einbrecher nach der Tat in ein Fluchtfahrzeug stiegen und davonfuhren. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Heidekreis gegen 12:00 Uhr das Täterfahrzeug auf einer Tankstelle in der Soltauer Straße in Munster feststellen. Ein Täter flüchtete fußläufig und konnte, auch unter dem Einsatz eines Polizeihubschraubers, nicht mehr aufgefunden werden. Zwei weitere Täter im Alter von 33 und 58 Jahren wurden auf dem Tankstellengelände vorläufig festgenommen. Im Täterfahrzeug wurde unter anderem das aus dem Einbruch erlangte Diebesgut festgestellt. Einer der Festgenommenen, der über keinen festen Wohnort in Deutschland verfügt, wurde noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend der JVA Lüneburg zugeführt. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise, insbesondere zum flüchtigen Täter, unter 05191-93800 entgegen.

21.01.2024 / Nach Streit lebensgefährlich verletzt

Walsrode: Am Sonntagabend kam es an der Einmündung Fritz-Reuter-Straße/Freudenthalstraße zu einem Streit zwischen zwei Männern, in dessen Verlauf ein 42-jähriger durch Gewalteinwirkung lebensbedrohlich verletzt wurde. Der 23-jährige Tatverdächtige konnte noch in Tatortnähe durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst geführt.

21.01.2024 / Brand in Mehrparteienhaus

Schwarmstedt: Am Sonntagnachmittag wurde ein Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Königsberger Straße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen geriet im Kellergeschoss Unrat in Brand, der zunächst durch den Brandentdecker und schließlich durch die eingetroffene Feuerwehr gelöscht wurde. Der Brandentdecker wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das brandbetroffene Haus konnte nach kurzer Belüftung wieder für die Bewohner freigegeben werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell