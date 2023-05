Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb fordert sein Mobiltelefon zurück

Mechernich (ots)

Am Mittwoch (10. Mai) kam es um 14.20 Uhr in Mechernich in einem Bekleidungsgeschäft in der Weierstraße zu einem Ladendiebstahl.

Bei der Flucht verlor einer der drei Tatverdächtigen jungen Männer (14, 16 und 19 Jahre alt) sein Mobiltelefon. Kurze Zeit später kehrten zwei der Diebe zurück und forderten im Geschäft die Herausgabe des Mobiltelefons.

Die drei jungen Männer konnten im Rahmen des Polizeieinsatzes im Nahbereich angestroffen und die Beute sichergestellt werden.

