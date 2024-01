Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Zwei schwere Verkehrsunfälle am Mittwochmorgen

Heidekreis (ots)

24.01.2024 / Tödlicher Verkehrsunfall

Wietzendorf: Ein 72-jähriger Autofahrer kam am Mittwochmorgen, gegen 09:00 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache, alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, als er die Kreisstraße 11 von Wietzendorf in Richtung Reinigen befuhr. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und fing daraufhin Feuer. Drei Soldaten, die an der Unfallstelle erschienen, konnten den verunfallten Wietzendorfer noch aus dem brennenden Auto ziehen. Der schwerverletzte Mann wurde anschließend durch einen Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus verbracht. Dort erlag er noch am Mittwochmittag seinen Verletzungen.

24.01.2024 / Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Wietzendorf: Am Mittwochmorgen, bei Starkregen und Sturmböen, wurde eine 43-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in Wietzendorf schwer verletzt. Die Frau befuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 07:25 Uhr die Straße "Über der Brücke" und wollte nach links in die Straße "Hohes Feld" einbiegen. Dabei übersah sie ein nachfolgendes Auto, dass sich bereits im Überholvorgang befunden hat. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Frau, die keinen Helm trug, stürzte und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell