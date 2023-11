POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Einbruch in Fahrradgeschäft - zwei Räder gestohlen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Am Mittwoch gegen 14.40 Uhr haben zwei Männer an einer Tankstelle An der Kleinbahn in Kaldenkirchen zwei Flaschen Whiskey gestohlen. Die beiden Beschuldigten wurden beobachtet, wie sie am Spirituosenregal standen. Ein Beschuldigter wurde von einer Zeugin beobachtet, wie er zwei Flaschen Whiskey nahm. Die beiden Männer sind dann rechts an dem Diebstahlscanner vorbei geflüchtet, die Zeugin ...

