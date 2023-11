Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Whiskey-Diebstahl mit Waffe

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Mittwoch gegen 14.40 Uhr haben zwei Männer an einer Tankstelle An der Kleinbahn in Kaldenkirchen zwei Flaschen Whiskey gestohlen.

Die beiden Beschuldigten wurden beobachtet, wie sie am Spirituosenregal standen. Ein Beschuldigter wurde von einer Zeugin beobachtet, wie er zwei Flaschen Whiskey nahm. Die beiden Männer sind dann rechts an dem Diebstahlscanner vorbei geflüchtet, die Zeugin lief sofort hinterher und konnte mit Hilfe eines Passanten zunächst einen mutmaßlichen Täter festhalten, bis die Polizei eintraf. Bei dem Mann fanden die eingesetzten Beamten ein auffällig rotes Teppichmesser.

Einer der Beamten erkannte das Messer aus einem Einsatz am Vortag wieder, als es in den Händen eines anderen Mannes gewesen war. Dessen Beschreibung wiederum passte auf den zu diesem Zeitpunkt noch flüchtigen zweiten Täter. Diesen konnten die Einsatzkräfte aber kurz darauf auch in der Nähe antreffen.

Das Teppichmesser, auch wenn es nicht zum Einsatz kam, macht die Tat zu einem Diebstahl mit Waffen. Beide Männer konnten keinen Wohnsitz in Deutschland nachweisen und wurden vorläufig festgenommen. Am Donnerstag wurden sie einem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte beide Männer, gegen die bereits wegen ähnlicher Delikte ermittelt wurde, in Untersuchungshaft. /SL (1042)

