Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Drei Taschendiebstähle in Supermärkten - Polizei Viersen berät am Donnerstag zum Thema Taschendiebstahl in Willich

Kreis Viersen (ots)

In einem Supermarkt im Löhcenter wurde einer 88-jährigen Dame aus Viersen um 11:00 Uhr Ihre Handtasche von der Gehhilfe gestohlen. Eine bisher unbekannte Person verwickelte die Geschädigte zunächst in ein Gespräch, kurz darauf bemerkte sie, dass ihre gesamte Tasche samt Geldbörse gestohlen wurde. Die vermeintlich Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, ca. 25 - 30 Jahre alt, 160 - 170 cm groß, von kräftiger Statur und mit langen dunklen Haaren. Zu einem weiteren Taschendiebstahl kam es ebenfalls um 11 Uhr auf der Tönisvorster Straße in Süchteln. Auch in diesem Fall entwendete eine bisher unbekannte Person die Geldbörse aus der Tasche einer 63-jährigen Nettetalerin in einem Supermarkt. Auch in Tönisvorst schlugen derzeit unbekannte Diebe zu. Gegen 15:30 Uhr stahlen sie die Geldbörse einer 80-jährigen Frau aus Kempen. Diese befand sich in einem Einkaufsgeschäft auf der Hochstraße. Eine mutmaßliche Tatverdächtige beschreibt die Kempenerin als weiblich, ca. 35 bis 40 Jahre, dunkle schulterlange und lockige Haare. Zur Tatzeit hatte sie einen grauen Mantel an. In allen drei Fällen erlangten die Unbekannten Bargeld und Ausweisdokumente. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Haben Sie verdächtige Personen in der Nähe der genannten Tatorte bemerkt? Melden Sie sich gern unter der 02162 377-0. Am 2. November sind Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention und des Bezirksdienstes in Willich auf dem Wochenmarkt vertreten. Am dortigen Infostand der Polizei informieren Sie speziell zu Taschendiebstahl und Betrugsmaschen. Kommen Sie gerne vorbei und sprechen mit uns! /cb (1039)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell