POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Haben auch Sie noch einen unversicherten E-Scooter?

Nettetal (ots) - Am Montagmorgen um 5:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der B509 und Dornbuscher Straße in Nettetal zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 34-jähriger Viersener fuhr auf der B509 in Richtung Dyck und bog nach links in die Dornbuscher Straße ab. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten ...

mehr