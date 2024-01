Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Flüchtigen Dieb gestellt; Schneverdingen: Einbruch und Verwüstungen im Kindergarten

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 31.01.2024 Nr. 1

30.01./ Flüchtigen Dieb und gestellt

Soltau: Am späten Dienstagabend, gegen 17:00 Uhr entwendete ein 31-jähriger Mann aus Hamburg aus einem Optikergeschäft in der Markstraße drei Sonnenbrillen. Die Tat wurde durch einen Mitarbeiter bemerkt und der Mann verfolgt. Dieser konnte im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen werden. Neben den entwendeten Sonnenbrillen Wert von 390 Euro war der 31-Jährige noch im Besitz von zwei zuvor entwendeten Parfümflaschen. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

30.01./ Einbruch und Verwüstungen im Kindergarten

Schneverdingen: Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag zu Dienstag auf bisher nicht bekannte Weise zutritt zu einem Kindergarten in der Straße Auf dem Eck. Im Gebäude wurden dann Türen zu drei Räumlichkeiten aufgetreten, in denen dann Einrichtungsgegenstände zerstört und diverses Inventar daraus entwendet wurde. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

