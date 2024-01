Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Eigentümer gesucht; Schneverdingen: Erheblicher Schaden; Soltau/Bad Fallingbostel: Unter Kokaineinfluss; Bad Fallingbostel/A 7: Unfall; Soltau: Unfall

Heidekreis (ots)

30.01.2024 / Eigentümer zu Fahrrad gesucht

Soltau: Bereits am 07.01.2024 wurde ein silberfarbenes Herrenrad der Marke Kettler, City-Cruise (Alu Rad) durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis sichergestellt (siehe Foto). Die Polizei sucht nun den Eigentümer. Hinweise bitte an 05191-93800.

29.01.2024 / Erheblicher Schaden

Schneverdingen: Unbekannte schlossen zwischen Sonntagabend und Montagmorgen im Dannhorst einen Kettendumper kurz. Mit diesem Gefährt wurde dann massiver Flurschaden im angrenzenden Naturschutzgebiet verursacht. Zudem wurden dabei auch mehrere Bäume beschädigt. Darüber hinaus rissen bei diesem unbefugten Gebrauch auch die Ölleitungen des Kettendumpers, sodass das Moor mit Öl verschmutzt wurde. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

29.01.2024 / Unter Kokaineinfluss

Soltau/Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis stellten am Montag gleich zwei Autofahrer fest, die unter dem Einfluss von Kokain standen. Zunächst fiel ein 47-jähriger Autofahrer am frühen Montagmorgen in Soltau auf, weil er sein Fahrzeug sehr unsicher führte und Schlangenlinien fuhr. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest schlug auf Kokain an. Am Abend kontrollierten Polizeibeamte einen 25-jährigen Autofahrer in Bad Fallingbostel. Auch hier stellte sich nach einem Drogenvortest heraus, dass der Mann unter dem Einfluss dieser harten Drogen stand. Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

29.01.2024 / Trotz Fahrverbot Verkehrsunfall verursacht

Bad Fallingbostel/A 7: Am Montagnachmittag verunfallte eine 22-jährige Frau aus Buxtehude alleinbeteiligt mit ihrem Auto auf der Autobahn 7. Sie kam, vermutlich aus Unachtsamkeit, vom linken Fahrstreifen ab und touchierte die Mittelschutzplanke. Bei der weiteren Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass die Unfallverursacherin zuvor ein Fahrverbot auferlegt bekommen hat. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

29.01.2024 / Unfall mit zwei Leichtverletzten

Soltau: Auf der Kreisstraße 9 kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden. Eine 80-jährige fuhr zuvor in Richtung Wolterdingen und kollidierte mit einer 20-jährigen Autofahrerin, die aus einem Feldweg rückwärts auf die Fahrbahn einbog. Beide Fahrerinnen mussten jeweils in ein Krankenhaus verbracht werden. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

