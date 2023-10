Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In der Straßenbahn bedroht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein unbekannter Mann bedrohte am Montagnachmittag (16.10.23) gegen 16:40 Uhr verbal zwei Mädchen im Alter 13 und 15 Jahren. Die Mädchen waren zum Tatzeitpunkt mit der Straßenbahn (Linie 4) in Ludwigshafen unterwegs. Laut Zeugenangaben sei der Mann bereits am Marktplatz in Mannheim in die Bahn zugestiegen. Der Täter sei zwischen 30 und 35 Jahre alt, habe braune Haare, einen Dreitagebart und sei zum Tatzeitpunkt mit einer grünen Weste und hellblauen Jeans bekleidet gewesen.

Befanden Sie sich zum Tatzeitpunkt in der Bahn und können Sie ggf. Angaben zum Beschuldigten machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell