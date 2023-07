Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar-Renfrizhausen/ Lkr. Rottweil) Gebäudebrand- eine leicht Verletzte und rund 300.000 Euro Schaden (18.07.2023)

Sulz am Neckar-Renfrizhausen (ots)

Am Dienstag, kurz nach 13.30 Uhr ,ist es in der Palmenstraße zum Brand eines Mehrfamilienhauses gekommen. Ein Nachbar beobachtete einen Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss und verständigte die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand bis zum Obergeschoss des Gebäudes ausgebreitet. Die Flammen schlugen bereits aus den Dachstuhl. Alle Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. Eine 83-jährige Bewohnerin hatte vom Balkon aus Rauch in ihrer Wohnung wahrgenommen und versuchte das Feuer mit einer Decke zu löschen. Hierbei zog sie sich leichte Brandverletzungen an beiden Händen zu. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte mit Verdacht auf einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Die Feuerwehren Sulz und Oberndorf, die mit zwölf Fahrzeugen und 50 Wehrleuten vor Ort waren, löschten den Brand, der sich zuvor aufgrund einer Explosion einer Gasflasche auf das gesamte Gebäude ausgebreitet hatte. Im Einsatz waren auch sechs Rettungskräfte. Den Schaden am nicht mehr bewohnbaren Haus schätzte die Polizei auf rund 300.000 Euro. Nach derzeitigem Stand wird von einem Defekt an einem alten Handy beim Aufladen ausgegangen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache sind im Gange.

