POL-HK: Munster: Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.02.2024 Nr. 2

29.01 / Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Munster: Die Polizei Munster sucht den Unfallverursacher zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag, 29.01.24 auf dem Lidl-Parkplatz an der Kohlenbissener Straße ereignete. In der Zeit zwischen 07.20 und 07.45 Uhr wurde ein roter Seat Leon mit Celler Kennzeichen beim Ein- oder Ausparken von einem Unbekannten am hinteren, rechten Radkasten beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

