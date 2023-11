Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Gewässerverunreinigung, Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach, Hugo-Salzmann-Straße (ots)

Am 03.11.2023 gegen 17:15 Uhr wurde eine Verunreinigung des Wassers im Regenrückhaltebecken in der Hugo-Salzmann-Straße in Bad Kreuznach festgestellt. Im Becken befand sich eine weiß, milchige Flüssigkeit. Um die Verunreinigung zu beseitigen, war die Kreuznacher Feuerwehr mit 19 Kräften im Einsatz. Auch die Untere Wasserbehörde war vor Ort. Die Verunreinigungen konnten letztendlich beseitigt werden. In das Rückhaltebecken wird das angrenzende Oberflächenwasser eingeleitet. Im Nahbereich konnte jedoch kein Verantwortlicher ermittelt werden. Eine Wasserprobe wurde entnommen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der 0671 8811 0 erbeten.

