POL-PDKH: Schwimmbecken im Salinenbad durch Motoröl verunreinigt

Bad Kreuznach (ots) - Am 30.10.2023, um 21:10 Uhr, kam es in Bad Kreuznach, in der Kurhausstraße, zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Eine Gruppe von 6 Männern im Alter von 19 bis 24 Jahren befanden sich teilweise in einem parkenden Pkw bzw. standen um diesen herum, als sie von einer weiteren Gruppe unbekannter Männer attackiert ...

