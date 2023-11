Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Radfahrer verliert Kontrolle und kollidiert mit PKW

Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße (ots)

Am 01.11.2023 gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Rheingrafenstraße, bei dem ein 76-jähriger Radfahrer mit einem entgegenkommenden PKW kollidierte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Radfahrer mit seinem Pedelec die Rheingrafenstraße bergabwärts. In einer Rechtskurve am Kuhtempel, geriet er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines 32-jährigen Fahrzeugführers. Dadurch flog der Radfahrer, welcher keinen Helm trug, gegen die Windschutzscheibe, die dabei zerbarst. Durch viel Glück wurde er nicht lebensgefährlich verletzt, aber mit Verdacht auf Schädelverletzungen und diverse Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Er gilt derzeit als schwerverletzt, wobei genauere Verletzungen hier noch nicht bekannt sind. Mit einem Ableben war zu keiner Zeit zu rechnen. Am Fahrrad entstanden leichte Schäden in Form von Kratzern. Am PKW wurde zusätzlich die Motorhaube beschädigt. Die vier Insassen des PKW wurden nicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch beim Radfahrer wahrgenommen werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Unfall wurde von mehreren PKW-Fahrern und von mindestens einem Fußgänger beobachtet. Die Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell