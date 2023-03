Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Mazda übersehen

Bei Uttenweiler sind am Samstag zwei Autos auf einer Kreuzung zusammengestoßen.

Kurz nach 14 Uhr ereignete sich der Unfall. Zu dieser Zeit war eine 53-Jährige mit ihrem VW in der Dietershauser Straße in Richtung Dietershausen unterwegs. Dabei musste sie die Sankt-Ursula-Straße überqueren. Den Mazda, der dort von rechts kam und in Richtung Uttenweiler fuhr, hatte sie übersehen. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Der 44-jährige Fahrer des Mazda erlitt leichte Verletzungen. Er suchte später selbst einen Arzt auf. Die drei Insassen im VW und auch die Beifahrerin im Mazda blieben unverletzt. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Sie ermittelt jetzt gegen die 53-Jährige. Auf die Frau kommt eine Strafanzeige zu.

Die Hälfte der schweren Verkehrsunfälle ist nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen: Sie missachten die Vorfahrt, fahren zu schnell, biegen falsch ab oder überholen falsch. Nur um schneller voranzukommen werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt, wobei der Zeitgewinn minimal ist. Im Regelfall gehe es um maximal zwei Minuten. "Wir wollen dafür werben, dass sich jeder die Zeit nimmt, Rücksicht zu nehmen. Dann kommen alle sicher an", erklärte die Polizei.

