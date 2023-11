Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit einen beteiligten PKW - Erstmeldung

Laubach - BAB 48 (ots)

Am Donnerstag, dem 16.11.2023, gg. 15.01 wurde der Polizeiautobahnstation Mendig ein Verkehrsunfall auf der A 48, Richtungsfahrbahn Koblenz, kurz vor der Anschlussstelle Laubach, gemeldet. Laut der ersten Mitteilung sei ein PKW beteiligt, der auf der regenassen Fahrbahn ins Schleudern kam und mit der Schutzplanke kollidiert sei. Ob die Fahrzeuginsassen durch den Unfall verletzt wurden war bei Mitteilungseingang nicht bekannt. Derzeit dauern die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen an der Unfallastelle noch an. Sobald diese Maßnahmen abgeschlossen sind wird nachberichtet.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell