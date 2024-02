POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

Kall (ots) - Am Sonntag (11. Januar) schlug ein Unbekannter einem 34-Jährigen gegen 20.30 Uhr auf der Aachener Straße in Kall ins Gesicht. Daraufhin fiel der Mann zu Boden und stieß mit dem Kopf gegen einen geparkten Pkw. Am Boden liegend schlug der Unbekannte den 34-Jährigen gegen den Kopf und flüchtete fußläufig in Richtung der Aachener Straße. Der Mann wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte wird wie folgt ...

