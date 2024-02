POL-EU: Ins Gesicht geschlagen

Mechernich (ots) - Einem litauischen Lkw-Fahrer wurde am vergangenen Wochenende gleich zwei Mal Diesel aus seinem Lkw gestohlen. Erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag, anschließend in der Nacht zum heutigen Rosenmontag. Seinen Sattelzug hatte er auf dem Autobahn-Rastplatz "Grüner Winkel" an der A 1 in Fahrtrichtung Köln abgestellt. Der oder die Unbekannten zapften insgesamt rund 800 Liter Diesel ab und flohen. ...

