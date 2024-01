LPI-EF: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Erfurt (ots) - Am heutigen Tag fand im Bereich des Landesfunkhauses des Mitteldeutschen Rundfunks eine Demonstration statt. Mehrere Korsos waren ab den Morgen nach Erfurt in die Gothaer Straße gefahren, um an der Kundgebung zwischen etwa 11:00 Uhr und 12:45 Uhr teilzunehmen. Insgesamt beteiligten sich etwa 300 Transporter, Lkws und Traktoren. An der Demonstration im Bereich des Landesfunkhauses nahmen in der Spitze bis ...

