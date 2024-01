Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versammlungslage in Erfurt beendet

Erfurt (ots)

Am heutigen Tag fand im Bereich des Landesfunkhauses des Mitteldeutschen Rundfunks eine Demonstration statt. Mehrere Korsos waren ab den Morgen nach Erfurt in die Gothaer Straße gefahren, um an der Kundgebung zwischen etwa 11:00 Uhr und 12:45 Uhr teilzunehmen. Insgesamt beteiligten sich etwa 300 Transporter, Lkws und Traktoren. An der Demonstration im Bereich des Landesfunkhauses nahmen in der Spitze bis zu 500 Handwerker, Landwirte und Systemkritiker teil. Die Konvois sowie die Kundgebung verliefen friedlich und ohne Vorkommnisse. Die Polizei registrierte lediglich eine Straftat wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Aufgrund der Versammlung musste die Gothaer Straße stadteinwärts voll gesperrt werden. Dies führte in Erfurt zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell