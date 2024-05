POL-MA: Heidelberg/B37: Autofahrer kollidiert mit entgegenkommendem Fahrzeug

Mannheim (ots) - Am Sonntagmorgen, um 04:30 Uhr, beabsichtigte ein 21-Jähriger, an einem Bankautomaten in P 7 Geld abzuheben. Während das Geld ausgezahlt wurde, bekam der 21-Jährige plötzlich einen Schlag ins Gesicht. Erschrocken über diesen Umstand nutzte der bislang unbekannte Schläger die Gelegenheit und entnahm das soeben ausgegebene Geld, einen zwanzig-Euro-Schein, aus dem Automaten. Der Tatverdächtige nahm ...

