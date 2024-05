POL-MA: Mannheim: Raub am Bankautomat - Zeugen gesucht

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Das am Montag gegen 11:00 Uhr in Brand geratene Wohnhaus konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Es ist durch die Einwirkung des Feuers einsturzgefährdet. Umliegende Häuser wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Eine Bewohnerin wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Aufgrund ihrer ...

