Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Kupferkabel gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Am Mittwochabend, 06.03.2024, brachen zwei Männer in eine Firma an der Neusser Straße ein und entwendete eine große Menge an Kabelreste. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher gegen 21:20 Uhr gewaltsam Zugang zum Gelände und anschließend zum Firmengebäude. Dann flüchteten die Täter mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung.

Es gilt als wahrscheinlich, dass die Täter für den Transport der Beute ein Fluchtfahrzeug genutzt haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen, zu möglichen Tätern oder einem Fluchtfahrzeug beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

