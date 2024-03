POL-BI: Unbekannter überfällt Spielhalle und flüchtet

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Einbruch am Freitag, 08.03.2024, konnten Polizisten einen Täter in Tatortnähe festnehmen. Den Mittäter spürte der Diensthund "Ayko" in dessen Versteck auf. Um 05:00 Uhr erhielt die Polizei Bielefeld Kenntnis von einem Einbruchsalarm in ein Gebäude im Ravensberger Park. Als der erste Streifenwagen eintraf, stellten die Beamten fest, dass ein Fenster offenstand und im ...

mehr