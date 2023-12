POL-PDWIL: 34-jähriger Mann aus der VG Daun löst großen Polizeieinsatz aus

Gerolstein (ots) - Am 16.12.2023 gegen 09:32 Uhr kam es zu einem kleinen Brand in der öffentlichen Toilettenanlage im Bereich des Kyllwegs in Gerolstein. Hier hatte ein bisher unbekannter Täter den Papiertuchspender in Brand gesetzt, wodurch das Feuer auf einen angebrachten Seifenspender übergriff. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf das Gebäude über sondern erlosch. Die Toilettenanlage ist aktuell stark ...

