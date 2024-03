Polizei Bielefeld

POL-BI: "Ayko" spürt Einbrecher im Versteck auf

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Nach einem Einbruch am Freitag, 08.03.2024, konnten Polizisten einen Täter in Tatortnähe festnehmen. Den Mittäter spürte der Diensthund "Ayko" in dessen Versteck auf.

Um 05:00 Uhr erhielt die Polizei Bielefeld Kenntnis von einem Einbruchsalarm in ein Gebäude im Ravensberger Park. Als der erste Streifenwagen eintraf, stellten die Beamten fest, dass ein Fenster offenstand und im Gebäude Licht brannte. Ein von dem Tatort flüchtender 38-Jähriger konnte noch im Nahbereich durch die Polizisten gestoppt und vorläufig festgenommen werden.

Der am Tatort eingetroffene Diensthund "Ayko" nahm die Fährte des Mittäters auf, der offensichtlich in die Entgegengesetzte Richtung geflohen war, und führte die Diensthundeführerin bis zu einem Balkon eines Hauses an der Bleichstraße. Dort stellten sie den flüchtigen Einbrecher, der versuchte sich unter dem Balkon zu verstecken. Der 36-Jährige behauptete, sich dort zum Schlafen niedergelegt zu haben. Die Überprüfung ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Sonstiger Diebstähle in besonders schweren Fällen vorlag.

Beide Einbrecher wurden vorläufig festgenommen und für weitere Maßnahmen zur Polizeiwache verbracht. Für den 36-Jährigen ging es anschließend zwecks Verbüßung der Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell