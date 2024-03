POL-BI: Opfer mit Pfefferspray attackiert

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Gadderbaum- Ein Ladendetektiv erwischte am Samstag, 09.03.2024, einen Lachs-Dieb. Der Täter ging im beschleunigten Verfahren in Haft. Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 13:00 Uhr in einem Supermarkt an der Artur-Ladebeck-Straße, in der Nähe der Friedrich-List-Straße, einen Kunden. Der Mann steckte in der Tiefkühlabteilung Fischwaren in einem Wert von knapp Fünfhundert Euro in seinen ...

mehr