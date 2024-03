Polizei Bielefeld

POL-BI: Tiefkühl-Lachs in großen Mengen gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gadderbaum- Ein Ladendetektiv erwischte am Samstag, 09.03.2024, einen Lachs-Dieb. Der Täter ging im beschleunigten Verfahren in Haft.

Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 13:00 Uhr in einem Supermarkt an der Artur-Ladebeck-Straße, in der Nähe der Friedrich-List-Straße, einen Kunden. Der Mann steckte in der Tiefkühlabteilung Fischwaren in einem Wert von knapp Fünfhundert Euro in seinen Rucksack. Mit einer Getränke-Dose ging er anschließend zur Kasse, bezahlte nur diese und verließ das Geschäft. Der Ladendetektiv hielt den Dieb auf und führte ihn in sein Büro. Bei seinen weiteren Ermittlungen stellte der Zeuge fest, dass der Dieb bereits am Dienstag, 27.02.2024, in dem Geschäft gestohlen hatte. Nach dem Diebstahl von Tiefkühl-Garnelen, Kosmetik und Elektronikwaren im Wert von mehreren Hundert Euro war ihm die Flucht gelungen.

Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den 25-Jährigen ohne festen Wohnsitz vorläufig fest. Kriminalbeamte führten ihn dem Richter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

