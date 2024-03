Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem vollendeten Tötungsdelikt in der Bielefelder Innenstadt

Bielefeld (ots)

KK / Bielefeld / Mitte - Wie berichtet verstarb ein 38-jähriger Bielefelder am Samstagabend, 09.03.2024, infolge von Schussabgaben in der Bielefelder Innenstadt. Die Ermittlungen nach den Tätern dauern an.

Am späten Samstagabend erfolgte im Rahmen der Fahndung zunächst eine Festnahme im Bereich der Innenstadt. Auf Grund von Zeugenaussagen konnte eine Tatbeteiligung der Person nicht ausgeschlossen werden. Der Tatverdacht bestätigte sich jedoch nicht. Die Person wurde wieder entlassen.

Mehrere Wohnanschriften im Stadtgebiet Bielefeld wurden unter Hinzuziehung von Spezialkräften durchsucht. Die Durchsuchungen standen im Zusammenhang mit den Ermittlungen der MK Ober. Sie führten nicht zur Ergreifung von Personen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Tötungsdelikts, insbesondere der Täter, dauern an.

Die Mordkommission "Ober" bittet Zeugen, die Angaben zur Tat machen können oder Bild-/Videomaterial angefertigt haben , sich an die Polizei Bielefeld unter 0521/545-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

