Polizei Bielefeld

POL-BI: Nicht angeschnallt - Auto sichergestellt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Ein 41-jähriger Bielefelder zeigte sich am Donnerstagmittag, 07.03.2024, wenig beindruckt von der Verkehrskontrolle an der Westerfeldstraße, obwohl Polizisten sein Auto sicherstellten. Seine Äußerungen könnten mit der Einnahme von Betäubungsmitteln in Zusammenhang stehen.

Streifenbeamte kontrollierten den Fahrer eines Opel Signum gegen 12:20 Uhr, weil er durch den Schildescher Ortskern gefahren und nicht angeschnallt war. Bei der Überprüfung auf einem Kundenparkplatz, in Höhe der Einmündung der Johannisstraße, äußerte der 41-Jährige, dass er noch nie einen Führerschein besessen habe.

Der Bielefelder war bereits mehrfach unter Drogeneinfluss fahrend gestoppt worden und auch der erneute Drogentest lieferte ein positives Ergebnis. Bekanntermaßen folgte für ihn eine Blutentnahme in einem Bielefelder Krankenhaus.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld stellten die Beamten den Opel Signum sicher. Dazu erschien ein Bielefelder Abschleppdienst an dem Parkplatz. Auch wenn der 41-Jährige anschließend nicht mehr über sein Auto verfügen konnte, schien ihn diese Tatsache wenig zu interessieren. Angeblich habe er sich bereits ein neues Fahrzeug bestellt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell