POL-BI: Ungewöhnlicher Einsatz - Hilfe für Bielefelderin in Neuseeland

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - An der Stresemannstraße händigte ein Dieb einer Passantin am Dienstagabend, 05.03.2024, zwar ihre Geldbörse aus, allerdings hatte er bereits Geld entnommen. Eine 27-jährige Bielefelderin war gegen 19:30 Uhr in Nähe der Herforder Straße in der Fußgängerzone der Stresemannstraße unterwegs und trug ihren Rucksack auf dem Rücken. Darin bewahrte sie ihre Geldbörse auf. Als ...

mehr