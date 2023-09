Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Gefährliche Gegenstände am Bahnhof in Nordhausen sichergestellt

Nordhausen, Bahnhof Nordhausen (ots)

Bundespolizei stellt am Bahnhof in der Rolandstadt Messer und Teleskopschlagstock sicher.

Samstagmachmittag überprüfte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof in Nordhausen einen 24-jährigen Deutschen. Aufgefallen war die Person durch eine öffentlich zur Schau getragene Tätowierung, die eine Abneigung gegen die Polizei ausdrückt. Wäre der Mann etwas defensiver mit seinem Körperschmuck umgegangen, wäre ihm nicht nur eine Anzeige wegen Beleidigung erspart geblieben, sondern auch die strafrechtliche Befassung wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Denn der in seiner Umhängetasche mitgeführte Teleskopschlagstock hat im öffentlichen Raum, wozu die Thüringer Bahnhöfe und Haltepunkte gehören, nichts zu suchen.

Nur einen Tag später, am Sonntag, den 03.09.2023, weckte ein 17-jähriger Deutscher das Interesse der Bundespolizisten aus dem Nordhäuser Revier. Der Jugendliche führte, für die geschulten Augen der Bundespolizei sichtbar, zugriffsbereit in seiner Hosentasche ein Einhandmesser mit. In der Folge wurden seine Erziehungsberechtigten informiert, das Messer sichergestellt und der 17-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.

