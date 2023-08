Polizei Essen

POL-E: Essen: Fotofahndung nach Handtaschendiebstahl aus Mercedes - Tatverdächtiger ermittelt

Essen (ots)

45133 E-Werden: Am 30. Juli veröffentlichten wir eine Fotofahndung nach einem Mann, der im Verdacht steht, eine Handtasche aus einem geparkten Mercedes-Benz an der Ruhrtalstraße gestohlen und anschließend Bargeld an einem Geldautomaten in der Abteistraße abgehoben zu haben.

Hier gelangen Sie zu unserer vorigen Pressemeldung:

https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-stiehlt-handtasche-aus-mercedes-und-hebt-geld-ab

Ein 49-jähriger Deutscher konnte im Rahmen der Fahndung ermittelt werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Wir bitten Sie die entsprechenden Fotos zu löschen bzw. unkenntlich zu machen und nicht weiter zu verbreiten. /RB

