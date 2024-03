Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendieb gibt Portemonnaie zurück

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Stresemannstraße händigte ein Dieb einer Passantin am Dienstagabend, 05.03.2024, zwar ihre Geldbörse aus, allerdings hatte er bereits Geld entnommen.

Eine 27-jährige Bielefelderin war gegen 19:30 Uhr in Nähe der Herforder Straße in der Fußgängerzone der Stresemannstraße unterwegs und trug ihren Rucksack auf dem Rücken. Darin bewahrte sie ihre Geldbörse auf. Als sie eine Bewegung hinter sich bemerkte, drehte sie sich um. Dort stand ein Mann mit ihrem Portemonnaie in der Hand. Auf ihr Ansprechen hin, gab er es zurück und lief in Richtung Bahnhof davon. Beim Nachschauen in der Geldbörse stellte die 27-Jährige fest, dass der Dieb einen Geldschein gestohlen hatte.

Die Personenbeschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und ein südländisches Aussehen haben. Er war etwa 165 cm groß, hatte einen Bart und war dunkel gekleidet.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell