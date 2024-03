Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Handwerker perfekt für Auftritt ausgestattet

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - Wegen eines angeblichen Wasserrohrbruchs meldeten sich am Dienstag, 05.03.2024, zwei Männer in Arbeitskleidung bei einer Bewohnerin an der Vennhofallee.

Gegen 11:00 Uhr traf die 75-jährige Anwohnerin im Hausflur eines Mehrfamilienhauses auf zwei Männer, die sich als Handwerker ausgaben. Sie sprachen von einem Wasserrohrbruch und dringend Arbeiten in der Wohnung der älteren Dame durchführen zu müssen.

Allerdings ging nur ein Unbekannter mit der Anwohnerin in ihr Badezimmer. Sein Komplize tat so, als verließe er über die Treppe die Etage. Die 75-Jährige erinnerte sich später, dass sie sich mit dem falschen Handwerker mehrere Minuten in dem Raum aufhielt und die Badezimmertür geschlossen war. Währenddessen betätigte er sich an Armaturen und Abflüssen und unterhielt sich mit der Bewohnerin.

Erst nach dem der Mann verschwunden war, bemerkte die Seniorin, dass einige ihrer Schranktüren geöffnet waren. Die Diebe erbeuteten mehrere Gold- und Silberketten sowie einige Ringe.

Die Personenbeschreibungen der zwei Tatverdächtigen:

Die Männer sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 175 cm groß sein. Sie sollen schwarze Haare, stämmige Staturen und ein südländisches Aussehen haben.

Der Mann im Badezimmer trug eine schwarze Arbeitshose mit einem unbekannten Aufdruck, einen blauen Wollpullover und helle Handschuhe - eventuell Arbeitshandschuhe. Er habe mit einem leichten Akzent gesprochen.

Der zweite Mann hatte einen mehrere Tage alten Bart und trug eine Jacke - möglicherweise Arbeitskleidung.

Die Polizei erinnert:

Bewohner von Mehrfamilienhäusern können sich und ihre Nachbarn am besten schützen, indem sie die Haus- und Nebeneingangstüren immer verschlossen halten. Beim Ertönen der Klingel sollte die Haustür nicht sofort geöffnet werden, wenn es sich beispielsweise um unbekannte Personen handelt. So ist gewährleistet, dass niemand unkontrolliert Zutritt erhält.

Mehr zum Thema Trickdiebstahl in Wohnungen bei der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Hinweise zu dem Trickdiebstahl bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Polizei Bielefeld