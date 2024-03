Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche PIN-Eingabe überführt Betrügerin - Sie befindet sich in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Für eine Täterin, die am Montag, 04.03.2024, bei einem Computerbetrug mittels rechtwidrig erlangter Daten von Zahlungskarten aufkippte, ging es in Haft.

Gegen 12:24 Uhr ließ sich eine 25-jährige Frau in einem Elektrofachmarkt an der Engersche Straße, nahe der Schäferstraße, von einem Mitarbeiter bezüglich eines Handy Kaufs beraten. Gemeinsam gingen sie zur Kasse, an der die Kundin beabsichtigte den Kauf mit einer Debitkarte abzuschließen. Nachdem die 25-Jährige wiederholt die falsche PIN zu der niederländischen Karte eingegeben hatte, gab sie vor, zu einer Verwandten zu gehen, die den PIN kennen würde. Der Mitarbeiter schöpfte Verdacht, das dies vorgetäuscht sein könnte, hielt die Frau fest und benachrichtigte Kollegen. Der Ladendetektiv führte die Frau in sein Büro und informierte die Polizei.

Die Beamten nahmen die polizeibekannte 25-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest. Bei ihr wurden zwei niederländische Debitkarten gefunden, von denen sie behauptete, sie gefunden zu haben. Mit einer der Karten war es der Frau gelungen, bei einem Drogeriemarkt einzukaufen. Aufgrund der wiederholten falschen PIN-Eingabe scheiterte sie anschließend bei dem Kauf des Handys im Wert von über tausend Euro.

Strafanzeigen wegen Unterschlagung und Betrug wurden eingeleitet. Kriminalbeamte führten die 25-Jährige zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens dem Haftrichter vor. Nun befindet sich die Betrügerin in Untersuchungshaft.

