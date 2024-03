POL-BI: Nachtrag zu: Schwerer Verkehrsunfall in der Windflöte

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Brackwede- Ein Passant verfolgte am Freitagmorgen, 01.03.2024, einen Ladendieb und hielt ihn fest. Durch einen Biss in die Hand erlitt der Zeuge leichte Verletzungen. Gegen 08:50 Uhr steckte ein Mann in einem Supermarkt an der Gütersloher Straße/ Archimedesstraße eine Spirituosen-Flasche und zwei Mangos in seinen Rucksack. Ohne die Ware zu bezahlen rannte er aus dem Geschäft, von einer ...

