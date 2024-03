Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb droht Verfolger mit abgeschlagenem Flaschenhals

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Ein Passant verfolgte am Freitagmorgen, 01.03.2024, einen Ladendieb und hielt ihn fest. Durch einen Biss in die Hand erlitt der Zeuge leichte Verletzungen.

Gegen 08:50 Uhr steckte ein Mann in einem Supermarkt an der Gütersloher Straße/ Archimedesstraße eine Spirituosen-Flasche und zwei Mangos in seinen Rucksack. Ohne die Ware zu bezahlen rannte er aus dem Geschäft, von einer Mitarbeiterin, die den Diebstahl bemerkt hatte, bis auf den Parkplatz verfolgt.

Ein 32-jähriger Passant aus Ahaus, der sich auf dem Parkplatz des Marktes befand, fiel der flüchtende Ladendieb auf. Er nahm die weitere Verfolgung auf, holte ihn an der Gütersloher Straße ein und hielt ihn fest. Der Festgehaltenen biss den 32-Jährigen in die Hand, zerschlug die gestohlene Flasche und hielt den abgebrochenen Flaschenhals in Richtung des 32-Jährigen. Diesem gelang es, den Ladendieb zu beruhigen, so dass dieser die abgebrochene Flasche niederlegt und sich bis zum Eintreffen der Polizisten ruhig verhielt.

Den 44-jährigen Täter aus Bielefeld erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell