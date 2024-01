Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Angezeigte Versammlungen vom Wochenende aus polizeilicher Sicht friedlich

Warendorf (ots)

Aus polizeilicher Sicht sind verschiedene Versammlungen - trotz erhöhter Teilnehmerzahlen - am Wochenende friedlich verlaufen.

In Beckum haben sich am Freitag (26.01.24) rund 1500 Teilnehmer am Rathaus Beckum zu einer Kundgebung mit dem Thema "Gemeinsam gegen Rechts" getroffen.

Am Samstag (27.01.2024) sind ähnliche Versammlungen in Warendorf (rund 2800 Teilnehmer), Ahlen (rund 1000 Teilnehmer) und Oelde (rund 1000 Teilnehmer) durchgeführt worden - sie alle verliefen störungsfrei.

Auch in den kommenden Tagen sind weitere Versammlungen mit dem Thema "Gegen Rechts" angezeigt: Am Mittwoch (31.01.2024) in Sassenberg und Ennigerloh. Außerdem am Mittwoch (07.02.2024) in Ostbevern.

Wir weisen in diesem Zusammenhang daraufhin, dass geplante Versammlungen angezeigt werden müssen. Informationen und Kontakte dazu gibt es auf unserer Homepage:

https://warendorf.polizei.nrw/artikel/allgemeine-informationen-zum-versammlungsrecht

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell