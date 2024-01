POL-WAF: Everswinkel. Hoher Sachschaden - keine Verletzten. Korrektur des geschätzten Sachschadens - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 29.01.2024

Warendorf (ots) - Eine defekte Ampelanlage, mehrere beschädigte Autos und ein hoher Sachschaden - das ist die Bilanz einer Autofahrt eines 14-Jährigen in Everswinkel. Der Everswinkler stieg am Montagmorgen (29.01.2024, 04.05 Uhr) in das Auto eines Erziehungsberechtigten und fuhr auf die Hovestraße in Richtung Freckenhorster Straße. Zeitgleich war ein 39-jähriger Everswinkler in seinem Pkw vom Zentrum kommend auf der ...

mehr