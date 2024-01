Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Hoher Sachschaden - keine Verletzten

Warendorf (ots)

Eine defekte Ampelanlage, mehrere beschädigte Autos und ein hoher Sachschaden - das ist die Bilanz einer Autofahrt eines 14-Jährigen in Everswinkel.

Der Everswinkler stieg am Montagmorgen (29.01.2024, 04.05 Uhr) in das Auto eines Erziehungsberechtigten und fuhr auf die Hovestraße in Richtung Freckenhorster Straße. Zeitgleich war ein 39-jähriger Everswinkler in seinem Pkw vom Zentrum kommend auf der Warendorfer Straße unterwegs, um an der grün anzeigenden Ampel nach links in die Hovestraße abzubiegen. Der 14-Jährige fuhr in die Kreuzung ein und stieß hier mit dem Auto des 39-Jährigen zusammen. Dieser konnte trotz sofort eingeleiteter Bremsung den Zusammenstoß nicht vermeiden. Durch den Aufprall kollidierte der 14-Jährige in dem Pkw, mit dem Masten der Ampelanlage, rutschte ab, geriet auf die gegenüberliegende Seite und stieß auch hier mit einem Pkw zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Ampel wurde durch den Aufprall stark beschädigt, die Reparatur wird voraussichtlich eine Woche dauern - ein Ersatz soll zwischenzeitlich eingerichtet werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 24.000 Euro, ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Wir bitten nun Zeugen, die weitere Hinweise zu der Fahrt des Jugendlichen oder dem Unfall geben können, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell