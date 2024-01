POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Über die Eingangstür haben sich unbekannte Täter in den vergangenen Tagen Zugang zu einem leerstehenden Einfamilienhaus in Beelen verschafft. Zwischen Sonntag (21.01.2024, 10.00 Uhr) und Sonntag (28.01.2024, 10.25 Uhr) müssen der oder die Täter das Haus an der Straße Borgkamp betreten haben und im Anschluss wieder geflüchtet sein. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder ...

