POL-WAF: Sassenberg. Körperverletzung auf Karnevalsfeier - Beteiligter gesucht

Warendorf (ots) - Unbekannte haben am Sonntagmorgen (28.01.2024) zwischen 00.30 Uhr und 08.30 Uhr den Gullideckel eines Geh- und Radweges an der Grabenstraße in Telgte ausgehoben. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 ...

