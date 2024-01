Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Warendorf (ots)

Mehrere Autos sind am Samstag (27.01.2024, 11.42 Uhr) in einen Auffahrunfall in Ahlen verwickelt gewesen.

Eine 60-jährige Frau aus Warendorf war mit ihrem Pkw auf der Dolberger Straße in Ahlen unterwegs, um nach rechts in die Grundstückszufahrt eines Mehrfamilienhauses abzubiegen. Zeitgleich war ein 30-jähriger Mann aus Ahlen dabei aus eben dieser Grundstückszufahrt auf die Dolberger Straße abzubiegen. Die 60-jährige Frau stoppte ihr Auto, um den Mann aus der Grundstückszufahrt fahren zu lassen und danach selbst in diese abzubiegen.

Währenddessen fuhr eine 76-jährige Frau aus Vorhelm mit ihrem Auto auf der Dolberger Straße, bemerkte den vor ihr stehenden Pkw der 60-Jährigen vermutlich zu spät und fuhr auf diesen auf. Dadurch stieß dieser Pkw gegen den Pkw des 30-jährigen Mannes. Zeitgleich prallte der Pkw der Vorhelmerin durch die Wucht des Zusammenstoßes zurück, drehte sich um 90 Grad und blieb mit dem Heck auf der Gegenfahrbahn stehen.

Durch den Aufprall wurden die 76 und 60 Jahre alten Frauen leicht verletzt. Eine 34-jährige Beifahrerin der Warendorferin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht - genau wie die beiden Leichtverletzen - jeweils zur ambulanten Behandlung.

Der Sachschaden wird auf 21.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Dolberger rund 45 Minuten für den Verkehr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell