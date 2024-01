POL-WAF: Telgte. Gullideckel ausgehoben - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - Mehrere Autos sind am Samstag (27.01.2024, 11.42 Uhr) in einen Auffahrunfall in Ahlen verwickelt gewesen. Eine 60-jährige Frau aus Warendorf war mit ihrem Pkw auf der Dolberger Straße in Ahlen unterwegs, um nach rechts in die Grundstückszufahrt eines Mehrfamilienhauses abzubiegen. Zeitgleich war ein 30-jähriger Mann aus Ahlen dabei aus eben dieser Grundstückszufahrt auf die Dolberger Straße ...

