POL-PDPS: Lagerhalle in der Hauptstraße aufgebrochen

Steinalben (ots) - Am heutigen Sonntag kam es in den späten Abendstunden zu einem Brand eines Carports, unter dem u.a. ein Traktor abgestellt war. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und so einen Schaden für die angrenzenden Wohngebäude abwenden, sodass das Feuer lediglich auf eine benachbarte Garage übergreifen konnte. Ein in unmittelbarer Nähe befindlicher großer Gastank blieb unversehrt. Der Sachschaden an den beiden Gebäuden etc. ...

