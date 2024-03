Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher-Duo: Untersuchungshaft für einen Täter

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Senne - Am Montagnachmittag, 04.03.2024, brachen zwei Männer in ein Einfamilienhaus im Bamberger Weg ein. Ein 23-jähriger Mann aus Bochum wurde auf frischer Tat ertappt und ging in Untersuchungshaft. Seinem Komplizen gelang die Flucht.

Eine Zeugin informierte die Polizei gegen 16:10 Uhr darüber, dass sie zwei Männer bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus beobachten würde. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen, das Gebäude nach Wertsachen durchsucht und Schmuck an sich genommen.

Die alarmierten Polizisten konnten die Einbrecher noch am Tatort antreffen. Diese ergriffen beim Erblicken der Beamten sofort die Flucht in Richtung eines angrenzenden Parkbereichs. Die Beamten eilten den Männern nach und nahmen einen polizeibekannten 23-jährigen Bochumer fest. Seinem Komplizen gelang die Flucht.

Der 23-Jährige wurde am Dienstag, 05.03.2024, einem Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

Der Komplize trug schwarze Kleidung und hatte eine Kapuze und Mütze auf. Er soll etwa 180 cm groß sein und ein schmales Gesicht mit einen Drei-Tage-Bart haben. Sein Erscheinungsbild wurde als südländisch beschrieben. Er flüchtete zunächst durch den angrenzenden Parkbereich in Richtung Buschkampstraße. Laut eines Zeugen, könnte der Einbrecher durch ein Waldstück in Richtung Am Wahlbrink geflüchtet sein.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu dem flüchtigen Einbrecher oder einem Fluchtfahrzeug benennen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell