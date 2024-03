POL-BI: Unfallzeugen und Unfallfahrer gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Schildesche- Für eine Täterin, die am Montag, 04.03.2024, bei einem Computerbetrug mittels rechtwidrig erlangter Daten von Zahlungskarten aufkippte, ging es in Haft. Gegen 12:24 Uhr ließ sich eine 25-jährige Frau in einem Elektrofachmarkt an der Engersche Straße, nahe der Schäferstraße, von einem Mitarbeiter bezüglich eines ...

mehr