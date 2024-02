POL-EU: 47-Jährige in Schleiden festgenommen

Euskirchen-Flamersheim (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (28. Januar), 18 Uhr, bis Montag (29. Januar), 10.30 Uhr wurde ein Treppenlift von einem Wohnhaus in der Pützgasse in Euskirchen-Flamersheim entwendet. Der Treppenlift war zuvor fest an der Außentreppe montiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: ...

